31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Engin Altan Düzyatan kayak sezonunu açtı. Set ara verince tatile çıktı

Engin Altan Düzyatan kayak sezonunu açtı. Set ara verince tatile çıktı

Çöp Adam dizisinin Tamer'i Engin Altan Düzyatan, yoğun set temposu arasındaki ilk boşluğu ailesine ayırdı. Ailesiyle kısa bir kar tatiline çıkan Düzyatan haftaya Uludağ’da başladı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:04
Takip Et

Set ara verince tatile çıktı! Engin Altan Düzyatan kayak sezonunu açtı

Engin Altan Düzyatan kayak sezonunu açtı. Set ara verince tatile çıktı
+
Aa
-

Çöp Adam dizinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, yoğun bir tempoda devam eden set çalışmasına kısa bir mola verdi. Haftalık set molasındaki tüm vaktini ailesine ayıran Düzyatan, sömestr tatilini de fırsat bilerek ailesiyle Uludağ’da kısa bir kar tatili yaptı.

Ekstrem sporlara ilgisiyle bilinen ve başarılı bir kayakçı olan Düzyatan, kısa tatili sırasında yılın ilk karının tadını çıkardı. 

Engin Altan Düzyatan üç günlük kısa bir molanın ardından yeniden set çalışmalarına döndü. Ünlü oyuncu, “Kısa da olsa bulduğum her vakti aileme ayırıyorum. Onlarla vakit geçirmek tüm çalışmalarım için de beni motive ediyor” diyor. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
1
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
2
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
3
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Bu 6 burçtaki insanların beyinleri zehir gibi çalışıyor
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
4
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
6
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
7
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿'Bir gün herkes soyunacaktır' modası devam ediyor. Oyuncu Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı fotoğraflarını bizzat kendi paylaştı
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Nur topu gibi bir kuyruğumuz daha oldu
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Belçika’da sağlık çalışanlarından protesto
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
﻿Malatya’da kaçakçılık operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.