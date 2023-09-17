Set aşıkları evlilik için ilk adımı attı. Rolleri gerçek oluyor

Güzel Günler'in setinde aşk yaşamaya başlayan Leyla Tanlar ile Burak Dakak, tıpkı dizide olduğu gibi gerçek hayatta da evleniyor.

Set aşıkları evlilik için ilk adımı attı. Rolleri gerçek oluyor

26 bölüm süren “Güzel Günler” dizisini başrol oyuncuları Leyla Tanlar ile Burak Dakak final bölümünde evlenmişti.

burak-2-850x708.png

Rol gerçek hayata taşındı. Aylar önce dizi setinde başlayan aşkları tam gaz devam eden iki başarılı oyuncu evlilik için ilk adımı attı. İkisi de 25 yaşında olan Leyla Tanlar ile Burak Dakak aile ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

leyla-tanlar-576x1024.jpg

Nişanda sade bir elbise tercih eden Leyla Tanlar ile takım elbise giyen Burak Dakak aile arasında yüzükleri takıldıktan sonra incir ve zeytinlerle süslenen nişan pastasının önünde objektiflere poz verdi.

snapinsta-app-378527597-995892995053542-4373482834470838413-n-1290-576x1024.jpg

İlgili Haberler
Bikinili poz verdi TRT'deki diziden kovuldu. Leyla Tanlar kadrodan çıkartıldı
Oyuncu Leyla Tanlar'nın bikinili pozuna sevgilisinden olay olay yorum
Leyla Tanlar ile Burak Dakak el ele görüntülendi. Dizi aşkı gerçek olmuştu
Leyla Tanlar ve Burak Dakak'tan aşk pozu. Set aşkı gerçeğe dönüşmüştü
Öne Çıkanlar
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Son Haberler
Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel programının konukları belli oldu Güncel
Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel programının konukları belli oldu
Ağrı’da dereye giren genç boğuldu Güncel
Ağrı’da dereye giren genç boğuldu
İsmail Kartal'dan 5 değişiklik Spor
İsmail Kartal'dan 5 değişiklik
İlkokullarda yeni sistemin detayları belli oldu. Sınavlar kaldırılmıştı Güncel
İlkokullarda yeni sistemin detayları belli oldu. Sınavlar kaldırılmıştı
Sudan’da 18 katlı petrol şirketi kulesi alev alev yandı Dünya
Sudan’da 18 katlı petrol şirketi kulesi alev alev yandı
Adana'da 17 IŞİD mensubu yakalandı Güncel
Adana'da 17 IŞİD mensubu yakalandı