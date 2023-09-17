Set aşıkları evlilik için ilk adımı attı. Rolleri gerçek oluyor

26 bölüm süren “Güzel Günler” dizisini başrol oyuncuları Leyla Tanlar ile Burak Dakak final bölümünde evlenmişti.

Rol gerçek hayata taşındı. Aylar önce dizi setinde başlayan aşkları tam gaz devam eden iki başarılı oyuncu evlilik için ilk adımı attı. İkisi de 25 yaşında olan Leyla Tanlar ile Burak Dakak aile ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

Nişanda sade bir elbise tercih eden Leyla Tanlar ile takım elbise giyen Burak Dakak aile arasında yüzükleri takıldıktan sonra incir ve zeytinlerle süslenen nişan pastasının önünde objektiflere poz verdi.