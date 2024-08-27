SETA'dan AKP'ye soğuk duş. Araştırma sonuçları ortaya çıktı

SETA Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada, Erdoğan’ın artık zırhı olmadığını, yapılan hataların partiye havale edilip Erdoğan’ın hariç tutulması halinin bittiğini gösterdi.

Nuray Babacan SETA’nın AKP’nin yerel seçimlerdeki yenilgisinin gerekçelerini hazırladığı raporu köşe yazısına taşıdı. Babacan, sunulan raporda, seçmenin AKP’ye olan güveninin zedelendiğini, partideki gruplaşmaların tehlike doğurduğunu aktardı.

ARAŞTIRMA AKP'YE SUNULDU

AKP’nin düşünce kuruluşu olarak çalışan, bürokrasiye atamalar ve tüm görevlendirmelerde basamak olarak kullanılan SETA, aylar süren araştırmasını tamamladı. Sadece vatandaşların sorunlarını saptamaktan öte partinin sorunlarının ortaya çıkarılmasını da amaçlayan rapor, geçtiğimiz günlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partinin önde gelenlerinin yer aldığı bir gruba sunuldu.

ADALET DUYGUSU ZEDELENDİ

Raporun başlıkları arasında en önemli konulardan birini adalet duygusunun zedelenmesi oluşturdu. Sadece, mahkemeler ve yargı açısından değil, tüm alanlarda adalet duygusunun zedelendiğine vurgu yapan rapora göre, bürokraside, kamudaki faaliyetlerde, işe alımlarda adalet duygusu ortadan kalktı. Başarılı olanların, liyakat sahiplerinin hak ettikleri yere gelememesi, partiye yakın avantajlı gruplar yaratılmasının ciddi sakıncaları ortaya çıktı.

PARTİDEKİ GRUPLAŞMALARA VURGU

Diğer önemli başlık, AKP kulislerinde de zaman zaman konuşulan parti içi gruplaşmalar, ekipleşme ve klik sorunu oldu. Partide yaşanan bu parçalı halin nedeni, herkesin diğer gruplar konusunda dedikodu üretmesi, dosya hazırlaması ve karşı tarafı kötülemek ve işlevsiz hale getirmek için çalışma yapması olarak gösterildi. Bunun, partideki motivasyonu önemli ölçüde etkilediği ifade edildi.

GELİR DENGESİ VE EKONOMİK KRİZ

Halkın hayatını doğrudan etkileyen diğer değerlendirme de ekonomik kriz oldu. Enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve dar gelirlilerin durumu, gelir dağılımındaki adaletsizlik. Bunun toplum kesimlerinin partiden uzaklaşması sonucunu doğurduğu ve sonuçların yerel seçimde görüldüğü belirtildi.

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