Türkeş AKP’yi yerden yere vurdu! Osman Kavala’yı öve öve bitiremedi

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, bir süre önce Gezi Davası tutuklularına yaptığı ziyaretlerle ilgili İsmail Saymaz'a konuştu.

“BENİM ARKADAŞLARIM CASUS DİYOR, MAHKEMELERİ DİNLEMİYOR”

Haklarında açılan casusluk davasından beraat ettiklerini hatırlatan Türkeş, "Bu böyleyken bir kısmı benim de arkadaşlarım olmak üzere birçok siyasi 'Oranın buranın casusu' diyor. Yüce Türk mahkemelerini otorite kabul etmiyor muyuz hiç birimiz? Benim üzüldüğüm nokta o" diye konuştu.

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Türkeş Osman Kavala hakkında şunları söyledi:

Çok dingin. Bu kadar süredir bir nevi beyhude tutukluluğunun içinde olan insan açısından çok aklı başında. Eğitimli insan olmanın farkı diye değerlendirdim. Medeni, aklı başında insan ve çok dingin bakıyor meselelere. İnancı yükselmiş bir şahsiyet gözledim.

İsmail saymaz, Tuğrul Türkeş'in, TBMM'deki Can Atalay oturumunda yaşananlara ilişkin sözlerini şöyle aktardı:

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“ABBAS’IN BASTIĞI YERDE ŞIK’IN KANI VAR”

Ahmet Şık’ınki provokatif bir konuşmaydı, amacına da ulaştı. Bana göre üzgün değildir olanlardan. TBMM açısından çok kötü oldu. Bir gün önce Mahmut Abbas'ı getiriyorsun, olağanüstü toplantıya çağırıyorsun, dünyaya mesaj veriyorsun. Ertesi günü yerde milletvekilinin kanı var. Hangi yerde? Bir gün önce Mahmut Abbas’ın ayağının bastığı yerde. Bununla mı biz barışı sağlayacağız? Bununla mı dünya barışına katkı sunacağız?