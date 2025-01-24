Sette kaza geçirdi! Ünlü oyuncu Didem Balçın apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Didem Balçın TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin Tuzla'daki setinde talihsiz bir kaza geçirmesi sonucu başı yarıldı.

Didem Balçın sette ayağı kaydı ve yere düştü. Başı yarılan Balçın, apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Balçın ilk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun Ateşin Düştüğü Yer oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. Bunu Yapan İki Kişi isimli komedi oyunu ile Lions En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte aldı. Sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu. Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul gibi birçok yapımda rol aldı.