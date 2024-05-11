Sette yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı

Kaynak: Haber Merkezi
Sette yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşandı
Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in klip çekimi sırasında yangın çıktı.

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Aslı Zen klip çekimi esnasında meydana gelen yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Ünlü şarkıcı yeni şarkısının klibi için Kağıthane'deki bir platoda kamera karşısına geçmişti. Çekimler sırasında sette kabloların kısa devre yapması sebebiyle küçük bir yangın tehlikesi atlatıldı.

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“PANİK OLDUM”

Aslı Zen hem sosyal medyada hem de basında yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı:

“Hepimiz iyiyiz çok şükür ama ufak bir yangın tehlikesi atlattık. Biraz da ben, kimseye bir şey olmasını istemediğim için panik oldum. Hemen müdahale edildi. Herkes iyi, her şey yolunda. Merak etmeyin.”

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