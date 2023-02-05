Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf

Oktay Kaynarca'nın sadece başrolü değil aynı zamanda senaristi ve yapımcısı da olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ilk bölümünden itibaren Atv'nin en çok izlenen dizilerinden oldu. Ebru Özkan Saban ile Pelin Akil Altan'ın da başrolde eşlik ettikleri Oktay Kaynarca hakkında, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi seyircisini üzecek bir iddia ortaya atılmıştı.

Herkesin merakla beklediği o sahne çekildi.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümde Oktay Kaynarca’nın diziye veda edip etmeyeceği merak konusu oldu. Oktay Kaynarca’nın vurulma sahnesi ilk fotoğrafı..

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubat tarihinde yayınlanacak olan 20. bölümde Oktay Kaynarca'nın diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Sorunun cevabı, yeni bölümde belli olacak.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Oktay Kaynarca'nın dijital bir platform yayınlanacak olan yurt dışı bağlantılı bir proje için teklif aldığı ve "hayır" diyemediği öne sürülmüştü.