Seul’de Filistin'de hayatını kaybedenlerin anısına 2 bin ayakkabı bırakıldı

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir meydana İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için 2 bin çift ayakkabı dizildi.

KAYNAK: İHA
Seul’de Filistin'de hayatını kaybedenlerin anısına 2 bin ayakkabı bırakıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 42. gündür sürdürdüğü saldırılara uluslararası kamuoyunun tepkisi devam ediyor. İsrail'in saldırıların hayatını kaybedenler için Güney Kore'nin başkenti Seul'ün merkezindeki bir meydana 2 bin çift ayakkabı konuldu. Aktivistler tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıldı.

Aktivist Han Soo-young, "75 yıldan fazladır İsrail işgali sırasında Gazze Şeridi, Batı Şeria'da öldürülenleri simgeleyen ayakkabıların önünde duruyoruz. Bu ayakkabılar ölümlerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını gösterecek" ifadelerini kullandı.

Ayakkabılar yerel saatle 20.00'ye kadar meydanda sergilenecek.

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