Sevda adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sevda isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sevda ne demek? Sevda isminin anlamı nedir?
SEVDA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sevda ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Heves, arzu, istek.
- Aşırı sevgiden doğan bir tür hastalık.
- Yürek, gönül, kalp.
SEVDA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Sevda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sevda adını koymak caizdir.