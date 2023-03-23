Bahar Öztan'ın kanseri nüksetti. “Sevenlerimden dua istiyorum”

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, yeniden kanserle mücadele etmeye başladı.
Daha önce kanseri yenen usta sanatçı (60), Muğla Acıbadem Hastanesi'nin odasından fotoğraf paylaştı.
Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Bahar Öztan, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" dedi.
Yeğeniyle karesini Instagram'dan paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu bani bir müddet idare eder" diye yazdı.
Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Öztan, yer aldığı filmlerle hâlâ büyük bir hayran kitlesine sahip.
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