23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Bahar Öztan'ın kanseri nüksetti. “Sevenlerimden dua istiyorum”

Bahar Öztan'ın kanseri nüksetti. “Sevenlerimden dua istiyorum”

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, yeniden kansere yakalandığını açıkladı. Usta sanatçı, 10 gündür Muğla Acıbadem Hastanesi'nde yattığını söyledi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:55
Takip Et

“Sevenlerimden dua istiyorum” Bahar Öztan'ın kanseri nüksetti

Bahar Öztan'ın kanseri nüksetti. “Sevenlerimden dua istiyorum”
+
Aa
-

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, yeniden kanserle mücadele etmeye başladı.

Daha önce kanseri yenen usta sanatçı (60), Muğla Acıbadem Hastanesi'nin odasından fotoğraf paylaştı.

Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Bahar Öztan, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" dedi.

Yeğeniyle karesini Instagram'dan paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu bani bir müddet idare eder" diye yazdı.

Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Öztan, yer aldığı filmlerle hâlâ büyük bir hayran kitlesine sahip.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Hangi aday kaç imza topladı
2
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
3
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
4
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
5
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
6
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Davulcuların mesaisi başladı
7
﻿Davulcuların mesaisi başladı
﻿Davulcuların mesaisi başladı
﻿Sular çekilince ortaya çıktı. Hayrete düşürdü
﻿Sular çekilince ortaya çıktı. Hayrete düşürdü
﻿Sular çekilince ortaya çıktı. Hayrete düşürdü
﻿Zincir marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi
﻿Zincir marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi
﻿Zincir marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi
﻿Ronaldo yeni bir rekoru kırmaya hazır
﻿Ronaldo yeni bir rekoru kırmaya hazır
﻿Ronaldo yeni bir rekoru kırmaya hazır
﻿Kadın katiline 18 yıl
﻿Kadın katiline 18 yıl
﻿Kadın katiline 18 yıl
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.