Severek tüketiyordu bakanlık satışını yasakladı. Türkiye'nin 81 ilindeki tüm marketlerde satılıyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda almış olduğu karar ile tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle marketlerden limonlu sosların satışını yasaklamıştı.

Bu doğrultuda tekrar harekete geçen bakanlık aldığı kısıtlamaların kapsamını genişletme kararını uygulamaya soktu.

Müşteriler için gerçek ürün izlenimi vererek satışa sunulan ve "… Tadında… Lezzeti... Keyfi" gibi hatalı etiketler ile insanları yanıltan içeriklere son verilmesi için çalışma başlattı. Yeni uygulamada gofret ve benzeri ürünlerin de satışında da düzenleme devreye sokuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin 81 ilindeki zincir marketlerde çok fazla satışı yapılan, muz ya da çilek gibi ürünlerin aromasının kullanıldığı gofretlerde kullanılan ifadelere kısıtlama getirdi.

Bir paketinde 10 binde 5 oranında muz bulunmasına karşın, aroma sebebiyle muz tadı verilen ve etiketinde "Muzlu ya da çilekli gofret" olarak satışa sunulan atıştırmalıklar, bakanlık kararıyla kullanıcıyı yanıltıcı içerik nedeniyle kararın firmalara tebliğ edilmesinden sonra yasaklanacak.