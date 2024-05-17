Emekli zammında refah payı tek tek hesaplandı. 30.000 TL’ye dayanacak

Merkez Bankası bugün saat 10.00'da yıl sonu enflasyon tahminini açıklayacak. Emekli maaşları için bir ipucu daha kapıda.

SSK, Bağkur ve memur emeklisi temmuz zammını dört gözle bekliyor. Enflasyonda beklentiler gerçekleşirse yüzde 26 zam alacak emeklilerin 15 refah payıyla maaşları nasıl şekillenecek?

Emekli 6 aylık enflasyon zammıyla beraber refah payı da alacak mı, sorusu akılları kurcalarken, Bakan Işıkhan, "Emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna "Her şey için çok erken. Temmuzu bekleyelim" cevabını verdi.

Refah payı beklentisi içindeki emekli de defter kalemi alıp yeniden hesap yapmak için kolları sıvadı. 6 aylık enflasyonla zam alacak emekli şimdiden yüzde 18.72'lik zammı cüzdanına koydu. Bu orana mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarına eklenerek belirlenecek.

ATV Haber'e açıklama yapan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "SSK, Bağkur emeklilerine yüzde 25-30 civarında enflasyon artışı; memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 20-25 bandından bir toplu sözleşme ve enflasyon artışı öngörülüyor." Değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar refah payının da verileceği kanısında. Erdem, "Refah payı uzun zamandır uygulanıyor zaten. Muhtemelen 10-15 puanlık refah payı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öngörülen gerçekleşir de temmuzda SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 26 zam ve yüzde 15 refah payı verilirse 10 bin TL olan emekli maaşı 14 bin 490 TL’ye, 15 bin TL olan emekli maaşı 21 bin 735 TL’ye, 20 bin TL olan emekli maaşı 28 bin 980TL’ye ulaşacak.

Memur emeklisi de beklentilere kıyasla yüzde 20 seviyesinde zam gerçekleşmiş olacak. Aynı orandaki refah payı memur emeklisinin maaşına eklendiğinde memur emeklisinin 5-6 puan aleyhinde bir fark meydana gelecek.

SSK, Bağkur ile memur emeklileri arasındaki bu farkı yok etmek için hükümetin benzer bir formülle emekli zamlarını eşitlemesi merakla bekleniyor.