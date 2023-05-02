Severek yiyorsunuz ama dikkat. Bu meyveler kan şekerini uçuruyor

Sevilerek tüketilen bazı meyvelerin kan şekerinin yükselttiği ortaya çıktı. İşte kan şekerinin yükselten meyveler…

Severek yiyorsunuz ama dikkat. Bu meyveler kan şekerini uçuruyor

Mynet’te yer alan habere göre; Oldukça sevilerek tüketilen bazı meyvelerin kan şeker için risk oluşturabildiği bilgisine ulaşıldı.

Uzmanlar sağlıklı beslenme için meyve ve sebze tüketiminin önemini her fırsatta vurguladı. Ancak oldukça faydaları bulunan meyveler ve sebzeler bazı durumlarda zararlı etkiler oluşturabildiği bildirildi.

“KİŞİNİN DAHA FAZLA YEMEK İSTEMESİNE NEDEN OLABİLİR”

Beslenme Uzmanı Rob Hobson yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Yüksek GI gıdalar hızla parçalanır ve bu da kan şekeri seviyelerinin keskin bir şekilde yükselmesine neden olur. Karpuz, patates ve kuru meyveler bu puanda üst sıralarda yer alıyor.

Yüksek GI gıdalar, vücudu hızlı hareket eden karbonhidratlara karşı koymak için bir insülin dalgalanması üretmeye zorlayabilir ve bunun yaygın bir sonucu, iki ila üç saat içinde bir açlık hissidir ve bu da kişinin daha fazla yemek istemesine neden olabilir.

Diabetes.co.uk, diğer yüksek GI meyve ve sebzelerin şunları içerdiğini ekledi: havuç, yaban havucu, pancar, tatlı mısır, muz, portakal, mango, üzüm ve armut.”

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