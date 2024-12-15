Sevgi Evi’nde sazlar çalındı, çiğköfteler yapıldı

Kaynak: İHA
Sevgi Evi’nde sazlar çalındı, çiğköfteler yapıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve beraberinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşanırken sazlar çalındı, çiğköfteler yapıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte Sevgi Evleri'ni ziyarete gittiler.

Vali Aygöl ve beraberinde İl Müdürü Türkoğlu, gençlerle bir araya geldiği akşamda, sazlar çalındı, çiğköfteler yapıldı, sohbetler edildi, sıcak bir aile ortamı yaşandı. Vali Aygöl, ziyarette gençlerin geleceğe dair hayallerini dinleyerek onlarla sohbet etti. Gençlerin saz eşliğinde söyledikleri türkülere eşlik eden Vali Aygöl, Sevgi Evleri'nin güvenli bir yuva olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"HER BİRİ UMUT DOLU BİRER YILDIZ"

Vali Aygöl, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gece, her biri umut dolu kalplere sahip evlatlarımızın sazlarına, sohbetlerine ve sofralarına misafir olduk. Sevgi Evleri'nde büyüyen gençlerimizin azim ve sevgisiyle yarınlara güçlü adımlarla yürüyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Aygöl, Sevgi Evleri çalışanlarına da özverili emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, gençlerin moral ve motivasyonunu artırırken, onlara duyulan güven ve sevginin bir göstergesi oldu.

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