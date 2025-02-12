Sevgililer Günü de lüks oldu. Bir adet gül için akıl almaz fiyat

Edirne’de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerde hazırlıklar tamamlanırken, kırmızı gül fiyatları rekor seviyeye ulaştı.

Çiçekçi Elif Sabırman, gülün adet fiyatının 200-250 liraya yükseldiğini, en düşük buketin ise 500 liradan başladığını belirtti. Yüksek fiyatlar nedeniyle alıcılar mevsim buketlerine yöneliyor.



Edirne’de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçilerde hazırlıklar tamamlanırken, kırmızı gül fiyatlarına büyük zam geldi. Çiçekçiler, gülün adet fiyatının 200-250 liraya kadar yükseldiğini, buketlerin ise 500 liradan başladığını belirtti.

Çiçekçi Elif Sabırman, fiyatların yüksek olmasının alım gücünü olumsuz etkilediğini belirtti. Elif Sabırman adetin gülün adetinin 200 lira civarında olacağını şu sözlerle anlattı:

“Bu yıl daha hareket başlamadı. Beklentimiz yarın, biz hazırlığımızı yapıyoruz. Çeşitli buketlerimizi, orkidelerimizi, süs bitkilerimiz hazırladık. Gelecek olan müşterilerimize iyi bir hizmet sunmayı bekliyoruz. Sevgililer Günü’nde gül daha çok tercih ediliyor. Gülün malum sebeplerden dolayı fiyatlarının yüksek olması insanların alım gücünü etkiliyor. O yüzden mevsim buketine yöneliyor insanlar. Minimum bir gül buketi 400-500 liradan başlar. Tabi bu adete göre de değişecek. Gülün adet fiyatının 200-250 lira olmasında düşünülüyor. Gelen fiyatlar çok yüksek biz de yüksek tutmak durumunda kalıyoruz. Müşterimize en iyi hizmeti uygun fiyata yapmak istiyoruz fakat elimizden gelen bu kadar olacak. 200 lira civarında olacak gülün adedi.”