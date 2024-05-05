Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız bunu deneyin. Şeytanın aklına gelmez

Kaynak: Haber Merkezi
Sevgilinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız bunu deneyin. Şeytanın aklına gelmez
Sosyal medyada bir kadın sevgilisinin kendisini aldatıp aldatmayacağını öğrenmenin ilginç bir yolu olduğunu ifade etti. Bunun için arabanın minik aynasını ve sim kullandı.

TikTok fenomeni Chrissy, ilişkisindeki sadakati test etmek için ilginç bir yöntem bulduğunu açıkladı. "Chrissy" kullanıcı adıyla platformda aktif olan genç kadın, paylaştığı videoda sevgilisinin aldatıp aldatmadığını anlamak için pratik bir çözüm sundu.

TEMİZLEMESİ İMKANSIZ

Videoda, aracın yolcu koltuğunun üzerindeki aynaya pembe sim döküldüğünü gösteren Chrissy, simlerin temizlenmesinin imkansız olduğunu iddia etti.

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Aynadaki sim izlerinin, sevgilisinin sadakatini sorgulayanlara ipucu vereceğini belirtti. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SADAKATİNİ SORGULADI

Bazı kullanıcılar, bu yöntemin ilişkilerde güven sorunlarına neden olabileceğini düşünerek eleştirirken, diğerleri ise "denemeye değer" olarak değerlendirdi.

Chrissy'nin paylaşımı, tartışmalara ve merak uyandıran yorumlara sebep oldu.

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