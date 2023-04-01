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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, hayatını konu alan "I am Georgina" adlı seride Portekizli yıldızın gizli bir fantezisini ağzından kaçırdı. Georgina, Ronaldo'nun Spa'da ilişkiye girmek istediğini ve bunu yaptıklarını söyledi.

Galeri Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 09:01
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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

Dijital bir platformda yayınlanan 'I am Georgina' serisinin ikinci sezonunda Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, Portekizli yıldızın ilginç bir fantezisini dile getirdi.

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

Yayın bir bölümünde Ronaldo ile arasında geçen bir diyaloğu anlatan Georgina, 'Spa'da ıslanmasınlar diye kollarımı havaya kaldırdığım için çok rezil bir durumdaydım. Kollarımın böyle olmasından bıkmıştım resmen.' ifadelerini kullandı.

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

Bunun üzerine arkadaşları Georgina'nın neyi ima ettiğini anlayarak, 'Spa'da değil de yatakta ilişkiye girebilirdin.' dedi.

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

Utangaç bir şekilde, 'Hayır, orada yaptık' diyen Georgina daha sonra ağzından çıkanların şokuyla sustu.

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

Kız kardeşinin, 'Spa'da ilişkiye mi girdiniz yani?' sorusu karşısında ise Georgina, gergin bir şekilde bekledi ve cevap vermedi.

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

Ronaldo'nun Spa fantezisini açığa çıkaran Georgina, böylece Portekizli yıldızla ilişkiye girdikleri en ilginç yerlerden birini de ağzından kaçırmış oldu.

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

12/20
Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

13/20
Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

14/20
Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

15/20
Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

16/20
Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

17/20
Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

18/20
Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

19/20
Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

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Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı

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