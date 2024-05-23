Sevgilisi terk edince 'Allah kurtardı' pankartı açıp hayır lokması dağıttı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sevgilisi terk edince 'Allah kurtardı' pankartı açıp hayır lokması dağıttı

İstanbul’da sevgilisi tarafından terk edilen Kadir Sarıca isimli vatandaş, “Allah kurtardı” pankartıyla lokma döktürüp dağıttı. Sarıca, eski sevgilisinin kendini dolandırdığını da iddia etti.

İstanbul Maltepe’de yaşayan Kadir Sarıca isimli vatandaş, 1 yıl kadar ilişki içinde olduğu sevgilisi Ayşenur Ç. tarafından terk edildi. Yaklaşık 6 ay süreyle sevgilisi Ayşenur Ç.’ye ulaşamayan Sarıca, sevgilisinin arkadaşının aracılığıyla 350 bin TL dolandırıldığını fark etti.

aw211083-01.jpg Sevgilisinin işsiz olduğu süreçte sevgilisine ve çocuğuna maddi manevi destek çıktığını belirten Sarıca, Ayşenur Ç. tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Evlilik yoluna girmeden önce sevgilisinin gerçek yüzünü gördüğünü belirten Sarıca, “Allah kurtardı” pankartıyla lokma döktürerek vatandaşlara ikram etti.

"KENDİSİNDEN KURTULDUĞUM İÇİN HAYIR LOKMASI DAĞITIYORUM"

Tanıştığı kadının evlenme vaadi ile yaklaşık bir yıl boyunca tüm masraflarını kendisine ödettiğini iddia eden Sarıca, işin sonunda aldatılınca kullanıldığını öğrendiğini ifade etti.

Sarıca, bu durumu hanımefendinin kendi arkadaşından bizzat öğrendiğini belirtirken, kendisine ve ailesine ulaşma çabalarının da sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

sansurlu.jpg

Sarıca, “Sırra kadem basmış durumdalar” derken, sonuç olarak kendisinden kurtulduğu için hayır lokmasını dağıttığını söyledi.

Yaklaşık 1 yıl boyunca kendisine maddi destek olduğunu; bu kapsamda günlük masraflarından çocuğunun masraflarına kadar harcamalar yaptığının ancak karşılığında nankörlük gördüğünü dile getirdi.

aw211083-05.jpgYaklaşık 350 bin liralık zararı olduğunu söyleyen Sarıca, erkeklere “Kesinlikle fedakarlık yapmayın” mesajını verdi.

Son Haberler
Beşiktaş taraftarı birlik oldu. Ahmet Nur Çebi kahroldu Spor
Beşiktaş taraftarı birlik oldu. Ahmet Nur Çebi kahroldu
Aziz Yıldırım Ali Koç'un toplantısı biter bitmez açıkladı Spor
Aziz Yıldırım Ali Koç'un toplantısı biter bitmez açıkladı
1 tutamı bile basuru yok ediyor! Meğer hazineyi yıllarca çöpe atarak hata yapmışız Keşfet
1 tutamı bile basuru yok ediyor! Meğer hazineyi yıllarca çöpe atarak hata yapmışız
Bu pazar seçim olsa hangi parti birinci çıkıyor? Anket sonuçları geldi Gündem
Bu pazar seçim olsa hangi parti birinci çıkıyor? Anket sonuçları geldi
Ali Koç'tan Konya Galatasaray maçı için flaş açıklama: 'UEFA ve FIFA'yı göreve çağırdık' Spor
Ali Koç'tan Konya Galatasaray maçı için flaş açıklama: 'UEFA ve FIFA'yı göreve çağırdık'
Anne ördek ve 10 yavrusu Kars Çayı'na bırakıldı Video
Anne ördek ve 10 yavrusu Kars Çayı'na bırakıldı
Rıdvan Dilmen hiçbir şey yapmadan Galatasaray'ı karıştırdı Spor
Rıdvan Dilmen hiçbir şey yapmadan Galatasaray'ı karıştırdı