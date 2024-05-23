Sevgilisi terk edince 'Allah kurtardı' pankartı açıp hayır lokması dağıttı

İstanbul Maltepe’de yaşayan Kadir Sarıca isimli vatandaş, 1 yıl kadar ilişki içinde olduğu sevgilisi Ayşenur Ç. tarafından terk edildi. Yaklaşık 6 ay süreyle sevgilisi Ayşenur Ç.’ye ulaşamayan Sarıca, sevgilisinin arkadaşının aracılığıyla 350 bin TL dolandırıldığını fark etti.

Sevgilisinin işsiz olduğu süreçte sevgilisine ve çocuğuna maddi manevi destek çıktığını belirten Sarıca, Ayşenur Ç. tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Evlilik yoluna girmeden önce sevgilisinin gerçek yüzünü gördüğünü belirten Sarıca, “Allah kurtardı” pankartıyla lokma döktürerek vatandaşlara ikram etti.

"KENDİSİNDEN KURTULDUĞUM İÇİN HAYIR LOKMASI DAĞITIYORUM"

Tanıştığı kadının evlenme vaadi ile yaklaşık bir yıl boyunca tüm masraflarını kendisine ödettiğini iddia eden Sarıca, işin sonunda aldatılınca kullanıldığını öğrendiğini ifade etti.

Sarıca, bu durumu hanımefendinin kendi arkadaşından bizzat öğrendiğini belirtirken, kendisine ve ailesine ulaşma çabalarının da sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

Sarıca, “Sırra kadem basmış durumdalar” derken, sonuç olarak kendisinden kurtulduğu için hayır lokmasını dağıttığını söyledi.

Yaklaşık 1 yıl boyunca kendisine maddi destek olduğunu; bu kapsamda günlük masraflarından çocuğunun masraflarına kadar harcamalar yaptığının ancak karşılığında nankörlük gördüğünü dile getirdi.

Yaklaşık 350 bin liralık zararı olduğunu söyleyen Sarıca, erkeklere “Kesinlikle fedakarlık yapmayın” mesajını verdi.