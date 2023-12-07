Sevgilisinden ayrılan Dua Lipa telefon numarasını paylaştı

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, podyumların aranan modelleri olan Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile ilişkisini 2021 yılında noktalamıştı. Fransız yönetmen Romain Gavras ise aynı yıl şarkıcı ve oyuncu Rita Ora'dan ayrılmıştı.

Lipa ile Gavras'ın aşk yaşadığı ise geçtiğimiz mart ayında, ikilinin BAFTA Ödülleri sonrası katıldıkları partide öpüşürken görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı.

İLK KEZ KIRMIZI HALIDA BOY GÖSTERDİLER

27 yaşındaki Dua Lipa ve 41 yaşındaki yeni sevgilisi Romain Gavras, geçtiğimiz mayıs ayınca 76'ncı Cannes Film Festivali'nde boy göstererek, ilk kez birlikte kırmızı halıda birlikte yer almıştı.

8 AYLIK İLİŞKİ BİTTİ

Son olarak bu 8 aylık aşkın bittiği iddiası İngiliz The Sun gazetesinde yer aldı. İkilinin yollarını ayırdığı bildirilirken ayrılığın sebebinin ünlü şarkıcının üçüncü albümünün yayınlanmasından önce şu anda yalnızca müziğine konsantre olmak istemesi olduğu ortaya atıldı.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Dua Lipa, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Takipçilerinin kendisine mesaj atmasını isteyen Lipa, telefon numarasını verdi.

