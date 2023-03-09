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Sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli kamerada

Eyüpsultan'da apartmanın içinde sevgilisi Meral K.'yı demir çubukla darbeden Taha O. yakalandı. Taha O. apartmandan kaçarken arkasından koşan Meral K.'nın kanlar içinde yere yıkıldığı anlara güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 19:41
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Sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli kamerada

Sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli kamerada
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(DHA) - Olay, 3 Şubat günü Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Taha O. ve sevgilisi Meral K. bir süredir aralarında süren sorunları konuşmak için Meral K.'nın oturduğu apartmanda bir araya geldiler.

İkili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında Taha O. demir çubuk ile Meral K.'ya saldırdıktan sonra apartmandan çıkmaya çalıştı.

Şüphelinin peşinden koşan  Meral K., apartman kapısı önünde aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan bina sakinleri yerde yatan Meral K.'nın yardımına koştu.  Şüpheli ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Meral K., 7 Mart tarihinde polis ekiplerine müracaat ederek Taha O.'dan şikayetçi oldu. Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret-tehdit' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından 8 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. 

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