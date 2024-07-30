Sevgilisini en yakın arkadaşıyla bastı! Herkesin içinde ifşa etti

İstanbul’un Ümraniye İlçesi CanPark AVM’de bulunan bir kahve zincirinde ilginç aldatma vakası yaşandı.

Genç kız, evlenmeyi düşündüğü sevgilisini en yakın arkadaşıyla kafede vakit geçirirken yakaladı.

“BENİ AİLESİNE GELİNİNİZ DİYE TANITTI”

Mekanda bulunan herkesin duyabileceği şekilde yaşadığı durumu izah eden genç kız, “Bu çocuk beni ailesine ve çevresine gelini olarak tanıtıyordu. Buradaki kızla da seni seviyorum falan diye mesajlaşıyor. Aynı zamanda arkadaşlar mesajlar duruyor” sözleriyle sevgilisi ve yakın arkadaşını ifşa etti.

GENÇ KIZI MEKÂNDA ALKIŞLADILAR

Mekanda bulunan müşteriler sevgilisini aldatan erkeğe “Allah seni kahretsin” derken; ifşada bulunan genç kıza ise “bravo” diyerek alkışladı.