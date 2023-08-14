Sevgilisini Excel ile kontrol eden kadının yöntemi olay oldu

Sevgilisinin takip ettiği kişilerin tablosunu yaptığı söyleyen kadının sosyal medya paylaşımı kısa sürede dikkat çekti. Bu yöntemi öğrenince 'Tanrı kadınları resmen üstün yaratmış' diyeceksiniz.

Sevgilisini Excel ile kontrol eden kadının yöntemi olay oldu

Sevgilisinin kadınları takip ettiğini ancak takipçisi sayısının değişmediğini fark ettiğini dile getiren kadın erkek arkadaşının sosyal medya bilançosunu Excel tablosunda kontrol ettiğini söyleyince gündem yarattı.

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran bir paylaşımda kadın erkek arkadaşının kadınları takip ettiğini ancak sevgilisinin anlamaması için takipçi sayısının değişmemesi adına başkalarını takipten çıktığını söyledi.

Sevgilisinin yöntemine karşı atakla cevap veren kadın ise hangi kadını takip ettiğini ya da takipten çıkarttığını anlamak için Excel tablosu kullandığını belirtti.

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YÖNTEMİNİN NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

Her hafta tabloyu güncellediğini dile getiren kadın, “540 kişiyi takip ediyor. 1 kişiyi takip etse 541 olacak. 1 kişiyi çıkartıp yeni birini takip etse yakalayamazsın yeni kişiyi takip ettiğini.

Ben ne yapıyorum? Yüklüyorum Excel’e takip ettiklerini sonraki hafta bir daha indiriyorum listeyi.

İki tabloyu karşılaştırıyor. Farklı olanı kırmızı yapıyor. ‘Bunu niye takip ettin? Bu kim?’ diyorum” dedi.

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