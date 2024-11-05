Sevgilisini öldüren polis öldü

Silahlı saldırı Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde 3 Kasım günü bir işyerinde meydana geldi.
Polis memuru 29 yaşındaki Muhammet Kürşat Daniyar, kendisinden ayrılan sevgilisi 25 yaşındaki Fahriye Asena Eskikanbur'u beylik tabancası ile başından vurdu. Ardından da aynı silahla intihara kalkıştı.
Genç kızın cesedi bölgede yapılan incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsisi için kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan genç kadın Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.
Kız arkadaşını tekrar sevgili olmak için ikna edemeyince öldürdüğü öne sürülen polis memuru Daniyar, kaldırıldığı özel hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.