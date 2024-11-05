Sevgilisini öldüren polis öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sevgilisini öldüren polis öldü

Adana'da iş yerinde sevgilisini 3 kasım günü öldürüp intihar girişiminde bulunan şüpheli hayatını kaybetti. Ölen şahısın polis olduğu ortaya çıktı.

Silahlı saldırı Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde 3 Kasım günü bir işyerinde meydana geldi.

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Polis memuru 29 yaşındaki Muhammet Kürşat Daniyar, kendisinden ayrılan sevgilisi 25 yaşındaki Fahriye Asena Eskikanbur'u beylik tabancası ile başından vurdu. Ardından da aynı silahla intihara kalkıştı.

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Genç kızın cesedi bölgede yapılan incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsisi için kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan genç kadın Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

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Kız arkadaşını tekrar sevgili olmak için ikna edemeyince öldürdüğü öne sürülen polis memuru Daniyar, kaldırıldığı özel hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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