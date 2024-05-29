Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir kişi kız arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Yukarı Dikmen Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden S.Ö. ile sevgilisi S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştüğünde, S.Ö. tabancayla S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahı kullanarak kendi hayatına son verdi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemede, S.Ö. ve S.D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

60834-1.jpg

60834-2.jpg

aw215601-01.jpg

aw215601-02.jpg

60834.jpg

Son Haberler
Fatih Erbakan: Amerikan doları kaldırılacak İslam dinarına geçilecek Gündem
Fatih Erbakan: Amerikan doları kaldırılacak İslam dinarına geçilecek
CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu Yaşam
CHP'nin kedisi 'Şero' taburcu oldu
Emirdağ'da tırla kamyonet çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Emirdağ'da tırla kamyonet çarpıştı, 2 ölü, 1 yaralı
İbn-i Sina'nın herkese önerdiği Sirkencübin şerbeti. Mevlana mutlaka içermiş Sağlık
İbn-i Sina'nın herkese önerdiği Sirkencübin şerbeti. Mevlana mutlaka içermiş
77 çeşit çiçeğin çiçek açmasını görüntülemek için 30 bin saat çekim yaptı Video
77 çeşit çiçeğin çiçek açmasını görüntülemek için 30 bin saat çekim yaptı
İsrail kritik bölgeyi ele geçirdi. Gazze'nin dış dünyayla iletişimi fiili olarak kesildi Dünya
İsrail kritik bölgeyi ele geçirdi. Gazze'nin dış dünyayla iletişimi fiili olarak kesildi