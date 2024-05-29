Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Olay, Yukarı Dikmen Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden S.Ö. ile sevgilisi S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştüğünde, S.Ö. tabancayla S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahı kullanarak kendi hayatına son verdi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemede, S.Ö. ve S.D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.