Sevgilisini otel odasında bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Halis Demirdaş isimli şahıs, sevgilisi Pınar Can ile birlikte 27 Şubat 2021 tarihinde akşamüzeri kent merkezindeki bir otele gitti. Çift kaldıkları odada henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demirdaş, Pınar Can'ı boğaz ve göğsünden bıçakladı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde Pınar Can’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Halis Demirdaş, tutuklandı.

İSTİNAF KARARI ONADI



Tarafın avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağlandı.1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın olmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu bildirilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi.