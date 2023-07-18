Sevgilisini sırtından bıçakladı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir genç, apartta tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladı

KAYNAK: İHA
Sevgilisini sırtından bıçakladı


Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartta kalan Tuğçe K. ile sevgilisi H.B. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kendini kaybeden H.B., Tuğçe K.’yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin apartta yaptığı detaylı çalışmaların ardından sevgililerin ifadelerine başvuruldu.
Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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