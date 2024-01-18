Sevgilisini suikast silahı Uzi ile vurdu. İfadesi pes dedirtti

Olay, dün gece saat 23.00 civarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde yaşandı. Nazlı Elmas (24) erkek arkadaşı Eliz K'nin (25) evine geldi.

Eliz K.'nın elindeki suikast silahı olarak bilinen Uzi'den çıkan 4 kurşun Nazlı Elmas'ın hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Elmas'ın hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Eliz K.'yi kısa sürede yakaladı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Eliz K., ifadesinde, kız arkadaşı Nazlı Elmas'ı şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Eliz K. emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahalle sakini Suriye Anar, "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi" diye konuştu.