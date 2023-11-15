Sevilen diziden kötü haber. Başrol oyuncusu aniden ayrılıyor

TRT’nin sevilen dizisi Gönül Dağı hakkında üzücü bir iddia ortaya atıldı. Dizinin başrol oyuncularından birinin diziye aniden veda edeceği iddia edildi. İşte o isim…

Sevilen diziden kötü haber. Başrol oyuncusu aniden ayrılıyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, her cumartesi günü izleyicisini ekran başına kilitliyor.

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Anadolu'dan samimi hikayeleri ekrana getiren dizide Berk Atan, Semih Ertürk, Melis Sevinç, Hazal Çağlar gibi isimler rol alıyor.

Dizi hakkında ortaya atılan bir iddia ise bomba etkisi yarattı.

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Medyatava'da yer alan habere göre; Dizinin başrol oyuncusu, ani bir kararla diziden ayrılıyor iddiası şoke etti.

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, iddialara göre Gönül Dağı dizisinin kadrosundan ayrılma kararı aldı.

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Güzel oyuncunun ayrıldığına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

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