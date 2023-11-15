Sevilen diziden kötü haber. Başrol oyuncusu aniden ayrılıyor

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, her cumartesi günü izleyicisini ekran başına kilitliyor.

Anadolu'dan samimi hikayeleri ekrana getiren dizide Berk Atan, Semih Ertürk, Melis Sevinç, Hazal Çağlar gibi isimler rol alıyor.

Dizi hakkında ortaya atılan bir iddia ise bomba etkisi yarattı.

Medyatava'da yer alan habere göre; Dizinin başrol oyuncusu, ani bir kararla diziden ayrılıyor iddiası şoke etti.

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, iddialara göre Gönül Dağı dizisinin kadrosundan ayrılma kararı aldı.

Güzel oyuncunun ayrıldığına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

