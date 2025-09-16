Sevilen esnafa Nazilli’de hüzünlü veda! Cenaze asansörle indirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden ve fazla kilosu nedeniyle evinin ikinci katından asansörlü araçla indirilen sevilen esnaf Barış Yıldırım (50), musalla taşına konulmadan cenaze namazı kılınıp, sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Nazilli’de kuaför toptancısı Barış Yıldırım, sabah saatlerinde evinde aniden fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Yıldırım’ın kalp krizi geçirdiğini tespit ederek hemen müdahale etti.

Ancak tüm çabalara rağmen Yıldırım hayatını kaybetti. Kısa süre önce tüp mide ameliyatı olduğu öğrenilen Yıldırım’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

CENAZESİ ASANSÖRLÜ ARAÇLA İNDİRİLDİ

aklaşık 300 kilogram olan Barış Yıldırım’ın cenazesi, Aydoğdu Mahallesi 349 Sokak’taki ikinci kat evinden, penceresi sökülerek asansörlü araçla indirildi. Cenaze, araçla hastane morguna taşındı.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Yıldırım’ın cenazesi tabuta konulmadan araçla camiye getirildi. Musalla taşına yerleştirilmeyen Yıldırım için Nazilli Merkez Koca Camii’nde ikindi namazı sonrası kılındı.

Yıldırım cenaze namazının ardından, camiye getirildiği araçla Eğriboyun Mezarlığı’na götürülerek sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye Yıldırım’ın ailesi, esnaf dostları ve sevenleri katıldı.

