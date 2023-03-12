﻿Sevilla Almeria'da hayat buldu

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Sevilla ile Almeria karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla, 2-1'lik skorla kazandı.
Almeira maçın başında Akieme'nin golüyle öne geçse de Sevilla, 45+2. dakikada Ocampos'un penaltı golüyle devreyi 1-1 kapatmasını bildi.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Lamela kaydetti.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'da kaleci Bono 37. dakiada, stoper Tanguy Nianzou ise 52. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.