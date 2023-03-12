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Sevilla Almeria'da hayat buldu

Sevilla, ligde Almeria'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe maçı öncesi aldığı galibiyet ile moral buldu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 20:50
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Sevilla Almeria'yı mağlup etti

Sevilla Almeria'da hayat buldu
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İspanya La Liga'nın 25. haftasında Sevilla ile Almeria karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sevilla, 2-1'lik skorla kazandı.

Almeira maçın başında Akieme'nin golüyle öne geçse de Sevilla, 45+2. dakikada Ocampos'un penaltı golüyle devreyi 1-1 kapatmasını bildi.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 73. dakikada Lamela kaydetti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'da kaleci Bono 37. dakiada, stoper Tanguy Nianzou ise 52. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

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