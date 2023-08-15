Sevilla'dan Sergio Ramos açıklaması. Eski takımına geri mi dönüyor

PSG'den sözleşmesi bittiğinden dolayı ayrılan İspanyol yıldız Sergio Ramos için eski takımı Sevilla için çıkan iddialar epeyce artmıştı.

Öte yandan Sevilla başkanı da bu konuda açıklamalarda bulundu.

Jose Castro, bonservisi elinde olan 37 yaşındaki İspanyol stoperin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Yaptığı açıklamada, "Sergio Ramos ile ilgimiz yok. O hiçbir zaman bizim için seçenek olmadı, çünkü şartları itibarıyla bize uygun değil. Sergio Ramos, Sevilla'ya gelmek mi istiyor? Ben de bir özel uçağım olsun istiyorum mesela..." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu PSG'de tamamlayan Ramos, 45 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.