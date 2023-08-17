Sevmek, sevilmek ve zaman kaybı üzerine

21. yüzyıl artık zamanı tutamamanın yüzyılı olmuş durumda. Artık herkes zamandan tasarruf etmenin yollarını arıyor. Binbir çeşit teknolojik aletler insanların zamanı satın almaları için sunuluyor. İnsanlar da gerek yapması gereken işlere gerekse kendilerine ve sevdiklerine daha fazla vakit ayırabilmek için bunları satın alıyor. Ama insanların elinde tutmaya çalıştığı bu mutlak zaman da yine başka insanlar tarafından heba edilebiliyor.

Zamanımızın kıymetini bilip tonlarca para döküyor iken zamanımızı kıymetsiz hale getirenlere karşı hiçbir şey yapmamanın cebinize zararı olduğu gibi bilhassa sağlığınıza da çok zararı olacaktır. Bu sebeple hayatımıza aldığımız insanları özenle seçmek ve ona karşı gösterdiğimiz sevginin bir zaman sonra zaman kaybına dönüşmesine izin vermemeliyiz. Bunu kimse için değil bilhassa kendiniz için yapmalısınız.

Bu yüzyıl her şeye karşı tedbirli olmayı öğretiyor bize. Özellikle de insanlara karşı. Hem de en yakınımızdaki insanlara karşı… Sevmenin çok güzel yanları olduğu gibi tersine denk gelirsek hayatımızda açacağı kocaman o delikle de en son yine bizler başbaşa kalacağız. İnsanın ailesini, arkadaşını ya da sevgilisini sevmesi kadar güzel ne olabilir? Ama belki bir menfaat, belki küçücük bir öfke ama her şeyden kötüsü bir hiç uğrana sizi yok saymaları kadar kötü bir şey de olamaz sanırım.