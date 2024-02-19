Şevval Şahin spor salonundan paylaştı. Fit vücuduyla hayran bıraktı

Kaynak: TV100
Şevval Şahin spor salonundan paylaştı. Fit vücuduyla hayran bıraktı
Gerek başarılı kariyer hayatı gerek de özel hayatıyla sık sık gündem olan Şevval Şahin, spor salonunda antrenman yaptığı anları paylaştı. Ünlü modelin fit vücudunu ise görenler bir daha baktı.

Miss Turkey 2018 birincisi seçilen ünlü model Şevval Şahin, sosyal medyada oldukça aktif ünlüler arasında. Ünlü model son olarak spor salonundan paylaştığı fotoğraflarıyla gündem oturdu.

ekran-goruntusu-2024-02-19-221526.jpg

24 yaşındaki güzel model, paylaştığı karesine "Oldukça uygun bir pazar" notunu da düştü.

ekran-goruntusu-2024-02-19-221542.jpg

Fit vücuduyla adeta göz kamaştıran Şevval Şahin, paylaştığı bir diğer fotoğrafına ise "Zayıf kızlar sadece 3 gün antrenman yaptığında" açıklamasını yazdı. Güzel model, hem kariyer hem özel hayatıyla sık sık gündemde kalmaya devam ediyor.

ekran-goruntusu-2024-02-19-221559.jpg

Son Haberler
Eyfel Kulesi greve çıktı. ‘Üzgünüz kapalıyız’ Dünya
Eyfel Kulesi greve çıktı. ‘Üzgünüz kapalıyız’
MİT Genelkurmay ve savcılar beni sorgulasın. Bildiklerimi belgeleriyle vereceğim. 15 Temmuz'dan 4 ay önce darbe olacağını bilen isimden flaş çıkış Gündem
MİT Genelkurmay ve savcılar beni sorgulasın. Bildiklerimi belgeleriyle vereceğim. 15 Temmuz'dan 4 ay önce darbe olacağını bilen isimden flaş çıkış
Kredi kartı borçlarına af geliyor. Yeni kanun teklifi Meclis'e sunuldu Gündem
Kredi kartı borçlarına af geliyor. Yeni kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Volkan Demirel'in Hatay cevabı Özgür Özel'i şok etti Spor
Volkan Demirel'in Hatay cevabı Özgür Özel'i şok etti
İsrail'in Adalet Divanı'nda yargılandığı dava başladı. Türkiye de beyanda bulunacak Dünya
İsrail'in Adalet Divanı'nda yargılandığı dava başladı. Türkiye de beyanda bulunacak
Başakşehir ve Kayserispor nefes kesti. 5 gollü maçta 90+12'de penaltı kaçtı Spor
Başakşehir ve Kayserispor nefes kesti. 5 gollü maçta 90+12'de penaltı kaçtı