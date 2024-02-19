Şevval Şahin spor salonundan paylaştı. Fit vücuduyla hayran bıraktı

Miss Turkey 2018 birincisi seçilen ünlü model Şevval Şahin, sosyal medyada oldukça aktif ünlüler arasında. Ünlü model son olarak spor salonundan paylaştığı fotoğraflarıyla gündem oturdu.

24 yaşındaki güzel model, paylaştığı karesine "Oldukça uygun bir pazar" notunu da düştü.

Fit vücuduyla adeta göz kamaştıran Şevval Şahin, paylaştığı bir diğer fotoğrafına ise "Zayıf kızlar sadece 3 gün antrenman yaptığında" açıklamasını yazdı. Güzel model, hem kariyer hem özel hayatıyla sık sık gündemde kalmaya devam ediyor.