Şevval Sam botoks yaptırmama nedenini açıkladı

Reyting rekorları kıran ve geçtiğimiz sezon final yapan Yasak Elma'nın Ender'i olarak uzun süre ekranda olan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Lübnan’da düzenlenen Arap dünyasının en görkemli törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olmuştu.

Çoğu ünlünün aksine doğal olmayı tercih eden Şevval Sam, neden botoks yaptırmadığını açıkladı. Yıllara meydan okuyan Sam, şunları söyledi:

"BANA YAKIŞMIYOR"

"Yanlış anlamayın lütfen ama şunu söylemek içimden geldi; gülmeyi çok seviyorum. Bu gülüşümü çok seviyorum botoks yaptırmak istemememin tek sebebi bu. Karşı değilim, bazılarına yakışıyor ama bana yakışmıyor. Bir de ben iki çizgi yüzünden bu gülüşümü kaybetmek istemiyorum bu halimi seviyorum ve kendimi hep gülerken görmek istiyorum."

