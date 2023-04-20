Şevval Sam dekoltesi ile nefesleri kesti. Oğlu Taro Emir Tekin fotoğraflarını çekti

Fenomen dizi Yasak Elma dizisinde sosyetik bir cemiyet kadınını canlandıran Şevval Sam adeta yıllara meydan okuyor. Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Şevval Sam'ın oğlu oyuncu Taro Emir Tekin Yasak Elma setinde annesini ziyaret etti.
Tekin sette annesinin doğal hallerini çekti. İddialı tarzıyla her dair gündeme gelen ve beğeni toplayan Yasak Elma'nın Ender'i derin göğüs dekoltesiyle pozlar verdi.
Şevval Sam'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarında bulundu.