Şevval Sam dekoltesi ile nefesleri kesti. Oğlu Taro Emir Tekin fotoğraflarını çekti

Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam yıllara meydan okuyor. Güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve sesiyle dikkat çeken Şevval Sam son olarak kendisi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin'e poz verdi. Oyuncunun derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.