Şevval Sam dekoltesi ile nefesleri kesti. Oğlu Taro Emir Tekin fotoğraflarını çekti

Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam yıllara meydan okuyor. Güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve sesiyle dikkat çeken Şevval Sam son olarak kendisi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin'e poz verdi. Oyuncunun derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.

Şevval Sam dekoltesi ile nefesleri kesti. Oğlu Taro Emir Tekin fotoğraflarını çekti

Fenomen dizi Yasak Elma dizisinde sosyetik bir cemiyet kadınını canlandıran Şevval Sam adeta yıllara meydan okuyor. Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Şevval Sam'ın oğlu oyuncu Taro Emir Tekin Yasak Elma setinde annesini ziyaret etti.

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Tekin sette annesinin doğal hallerini çekti. İddialı tarzıyla her dair gündeme gelen ve beğeni toplayan Yasak Elma'nın Ender'i derin göğüs dekoltesiyle pozlar verdi.

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Şevval Sam'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarında bulundu.

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