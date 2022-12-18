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Şevval Sam kırmızı elbisesi ile yaşıtlarına adeta meydan okudu

Derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile yaşıtlarına meydan okuyan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, büyük beğeni topladı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 15:41
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Şevval Sam derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile adeta yaşıtlarına meydan okudu

Şevval Sam kırmızı elbisesi ile yaşıtlarına adeta meydan okudu
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Yasak Elma’nın yıldızlarından Şevval Sam, son paylaşımı ile adeta nefesleri kesti. Derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile meydan okuyan güzel oyuncu, takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Sosyal medyayı salladı Hayranları, cesur giyimiyle dikkat çeken oyuncuya kırmızı rengini çok yakıştırdı.

49 yaşındaki Sam’ın bu paylaşım, sosyal medyayı da salladı.

“Yaş sadece bir sayı”

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sahnelerin de tozunu attıran Şevval Sam için “Yaş sadece bir sayı” yorumları yapıldı.

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