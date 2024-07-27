Seyahat edecekler dikkat. Bu yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: AA
Seyahat edecekler dikkat. Bu yollar trafiğe kapatılacak

Karayollarında süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu bölgelerde dikkatli ve yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında kalan 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Gaziantep yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Denizli-Tavas-Muğla yolunun 60-61. kilometrelerinde yapılan patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol, 14.00-16.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırklareli-Dereköy yolunun 0-3. kilometrelerindeki yol yapım ve onarım çalışmaları, Söğüt-Korkuteli yolunun 2-6. kilometrelerindeki çeşitli kesimlerde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları ve Havza-Merzifon-Osmancık yolunun 56-58. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde süren asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Bingöl-Solhan yolunun 35-38. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları ve Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bu bölgelerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İlgili Haberler
Koç Holding anlaşması Abdürrahim Albayrak'ın başını yaktı
Tapu işlem ücretleri geri veriliyor: Ev sahibi olacaklara güzel haber
Son Haberler
Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama Gündem
Osman Kavala kararı sonrası Türkeş'ten ilk açıklama
Yusufeli Barajı’ndan serbest bırakılan su görenlerin nefesini kesti Video
Yusufeli Barajı’ndan serbest bırakılan su görenlerin nefesini kesti
Devrilen vinç can aldı Gündem
Devrilen vinç can aldı
Yakına düşen füzeye tepki vermediler gündem oldular Video
Yakına düşen füzeye tepki vermediler gündem oldular
P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik Video
P harfiyle başlayan ülke sordular verilen cevap: Pendik
Kiracılara ve ev arayanlara bir darbe daha. Büyük zam yolda Ekonomi
Kiracılara ve ev arayanlara bir darbe daha. Büyük zam yolda
Şevval Paris'te tarih yazdı Spor
Şevval Paris'te tarih yazdı