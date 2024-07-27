Seyahat edecekler dikkat. Bu yollar trafiğe kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında kalan 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Gaziantep yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Denizli-Tavas-Muğla yolunun 60-61. kilometrelerinde yapılan patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol, 14.00-16.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırklareli-Dereköy yolunun 0-3. kilometrelerindeki yol yapım ve onarım çalışmaları, Söğüt-Korkuteli yolunun 2-6. kilometrelerindeki çeşitli kesimlerde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları ve Havza-Merzifon-Osmancık yolunun 56-58. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde süren asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Bingöl-Solhan yolunun 35-38. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları ve Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bu bölgelerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.