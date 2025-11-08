Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, 2015 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı görevine getirilirken 2018 yılında görevi bırakmıştı. Ayını yıl içerisinde yeni sistemin ilk Hazine ve Maliye Bakanı görevine getirilmişti. Albayrak, 8 Kasım 2020 tarihinde Instagram hesabı üzerinden "sağlık sorunları" nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuş, istifası 10 Kasım 2020 tarihinde kabul edilmişti.

2020 İLE 2024 ARASINDA 3 KEZ GÖRÜLDÜ

Berat Albayrak, 2020 yılından bu yana kameralardan uzak bir hayat sürüyordu. Nerede olduğu ve ne yaptığı en çok merak edilen konular arasında yer alan Albayrak, 2023 yılında TÜGVA kampının kapanış programında uzun bir süre sonra görüntü vermişti. 2024 Haziran ayında ise oğlu Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katılmıştı.

2025'TE İKİ KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık bir yıldır görüntü vermeyen Berat Albayrak, 16 Nisan’da "Burası Neden Çok Önemli?" başlıklı seminerde ilk kez ortaya çıkmıştı. Bu yıl içerisinde ikinci kez şarkıcı Sinan Akçıl ile bir görüntü vermişti. Albayrak’ın fotoğraftaki değişimi ise dikkat çekmişti.

ALBAYRAK'TAN MANİDAR 'ŞEYH EDEBALİ' ZİYARETİ

Albayrak bir kez daha kameralar karşınsın da ortaya çıktı. Albayrak Bilecik Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etmesi manidar olarak görüldü. Erdoğan’ın damadı Albayrak. Şeyh Edebali’nin damadı ise Osman gazi.

EDEBALİ, DAMADI İÇİN YAZDIĞI VASİYET

Şeyh Edebali’nin damadı Osman Gazi’ye vasiyetinde ise şunları dile getirmişti:

“Ey Oğul! Bey’sin...

Bundan sonra öfke bize, uysallık sana...

Gücengenlik bize, gönül almak sana...

Suçlamak bize, katlanmak sana...

Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana...

Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlamak sana...

Ey oğul! Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana...

Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana...

Ey oğul! Sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz.

Şunu da unutma! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Ey oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı.

Allah (c.c.) yardımcın olsun.”

Erdoğan, Edebali’nin yukarıdaki sözlerini iktidarın ilk döneminde birçok konuşmalarında atıf yapmıştı.