Seyhan Belediyesi’nden gülümseten anons: Güneşe ateş etmeyin, kanallara çimmeyin

Ülkemiz genelinde yaşanan aşırı sıcaklara ilişkin Adana’nın Seyhan Belediyesi, ilçe içinde gezdirdiği Belediye aracı ile vatandaşlara sıcak havalar karşısında anonsta bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda sıcak havalardan bunalan bir Adanalı vatandaşın güneşe karşı ateş açması ülke gündemine oturmuştu.

Hissedilen sıcakların 50 derecelere ulaştığı Adana’da, Belediye yaşanan bu hadiseye karşın bir anonsta bulundu. Yapılan anons ise şu şekilde, “Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklarından dolayı, zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz.”