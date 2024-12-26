Seyhan Nehri’nde balıklar susuz kaldı!

Hızlı tren inşası nedeniyle suyu kesilen Seyhan Nehri'nde binlerce balık telef oldu. Hayatta kalan balıkları da vatandaşlar elleriyle çuvallara doldurup satmaya götürdü. İhlas Haber Ajansı'nın "Oksijensiz kalan balıkları çuval çuval topladılar" haberinin ardından Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Ekipler, Seyhan Nehri'ndeki balık ölümlerinin engellenmesi adına nehre can suyu bıraktıklarını açıkladı. Ayrıca, suyun azalması sonucu küçük su birikintilerine toplanan balıkların tamamının "Çin sazanı" denilen istilacı bir tür olduğu belirtildi.