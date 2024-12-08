Seyir halindeki aracın önüne çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Seyir halindeki aracın önüne çıktı

Bartın-Kastamonu kara yolunda bir sürücü yavru ayıya çarptı. Sürücü olay yerinde kaçtı. Yoldan geçen bir başka sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru ayının öldüğünü tespit etti. Kamyonete konulan ayının orman gömüleceği öğrenildi.

Bartın-Kastamonu kara yolunun Ahatlar mevkiinde gece saatlerinde yol kenarında hareketsiz yatan yavru ayıyı gören bir sürücü, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede 1 yaşındaki dişi ayının araç çarpması sonucu öldüğü belirledi. Yavru ayı, incelemenin ardından görevliler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait kamyonete konulup götürüldü.

Veteriner hekim Tolga Kandıralı, henüz kış uykusuna yatmayan yavru ayının bir aracın çarpması sonucunda iç kanama neticesinde öldüğünü belirterek, ormana gömüleceğini söyledi.

Seyir halindeki aracın önüne çıktı

Seyir halindeki aracın önüne çıktı

Seyir halindeki aracın önüne çıktı

Seyir halindeki aracın önüne çıktı

Seyir halindeki aracın önüne çıktı

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