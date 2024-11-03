Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü! Geriye hurda yığını kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü! Geriye hurda yığını kaldı

Samsun'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangında araç alev alev yandı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi 100. Yıl Bulvarında akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Kesimoğlu idaresindeki 55 RP 483 pkakalı kamyonet seyir halindeyken motor kısmından yangın çıktı. Alevler biranda aracı sararken, sürücü son anda kendini dışarı atıp çevreden ve itfaiyeden yardım istedi. Kamyonet alev topuna dönüp yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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