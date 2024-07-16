Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çıktı. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan özel bir firmaya ait servis minibüsünde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Minibüsünün sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunan birkaç kişi araçtan kendilerini zor kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü.

aw248252-03.jpg

Kısa süre içerisinde yangının çıktığı bölgeye ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralananın olmazken, metal yığınına dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.

aw248252-06.jpg

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
A Milli Takım 4-1 kazandı. Avrupa Şampiyonası'na dev adım Spor
A Milli Takım 4-1 kazandı. Avrupa Şampiyonası'na dev adım
23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı Ekonomi
23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı
Barışmak için gelen husumetlisini vurdu Gündem
Barışmak için gelen husumetlisini vurdu
Fenerbahçe'den olay yaratan Cenk Tosun videosu Spor
Fenerbahçe'den olay yaratan Cenk Tosun videosu
Mevduat nedir? Mevduat hesabı nasıl açılır? Vergi alınır mı? Keşfet
Mevduat nedir? Mevduat hesabı nasıl açılır? Vergi alınır mı?
AKP'li başkan düğünde 5 lira takınca karakolluk oldu Gündem
AKP'li başkan düğünde 5 lira takınca karakolluk oldu