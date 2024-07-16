Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Yangın, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çıktı. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan özel bir firmaya ait servis minibüsünde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Minibüsünün sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunan birkaç kişi araçtan kendilerini zor kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü.

Kısa süre içerisinde yangının çıktığı bölgeye ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralananın olmazken, metal yığınına dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.