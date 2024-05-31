Seyir halindeki otomobil alev aldı

Karapınar Yeni Sanayi Yolunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre M.V.T. yönetimindeki 01 V 2582 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten alev aldı.

Otomobilden yükselen dumanları far eden sürücü aracı durdurup kendini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangını kısa sürede söndürülürken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Yangın sonucu, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.