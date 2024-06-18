Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Diyarbakır-Siverek yolunda seyir halindeki otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Diyarbakır-Siverek yolu 40. kilometresinde çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurup yanındaki 3 kişiyle birlikte aracı terk etti. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını etkisi altına aldı. Araç alev topuna dönerken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Meydana gelen olayla ilgili makamlarca inceleme başlattı.

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