Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Adıyaman’ın Yunus Emre Mahallesi’nde seyir halinde olan Yaşar G., idaresindeki 28 NR 274 plakalı otomobil, seyir halinde olduğu esnada alev aldı.
Edinilen bilgilere göre, otomobilin motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
ELEKTRİK KONTRAĞINDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.