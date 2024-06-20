Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı. 1 ölü

Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı. 1 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Demirci Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 34 UJ 4216 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonucu Ferhat Yumru (24) ile Mehmet Y. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

aw231063-04.jpg

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ferhat Yumru (24), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Y.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw231063-03.jpg

aw231063-02.jpg

aw231063-01.jpg

Son Haberler
Sokakta üstsüz yürüyen kadın görenleri şaşkına çevirdi. ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdı Gündem
Sokakta üstsüz yürüyen kadın görenleri şaşkına çevirdi. ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdı
Acun Ilıcalı ayrılığı resmen açıkladı. Mourinho'nun raporu ortaya çıktı Spor
Acun Ilıcalı ayrılığı resmen açıkladı. Mourinho'nun raporu ortaya çıktı
NATO Genel Sekreterliği yarışında tek aday o kaldı Dünya
NATO Genel Sekreterliği yarışında tek aday o kaldı
DHKP-C’li teröriste Almanya’da 3 yıl hapis Dünya
DHKP-C’li teröriste Almanya’da 3 yıl hapis
FIFA açıkladı. Milli takım yıkıldı Spor
FIFA açıkladı. Milli takım yıkıldı
Galatasaray'dan Batshuayi açıklaması. Flaş imza detayı Spor
Galatasaray'dan Batshuayi açıklaması. Flaş imza detayı
Arpa tarlası küle döndü Gündem
Arpa tarlası küle döndü