Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı. 1 ölü

Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Demirci Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 34 UJ 4216 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonucu Ferhat Yumru (24) ile Mehmet Y. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ferhat Yumru (24), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Y.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.