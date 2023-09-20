Seyir halindeki otomobilin motoru bir anda alev aldı

Aksaray’da seyir halindeyken dumanlar çıkan otomobilin motor bölümü yandı.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki otomobilin motoru bir anda alev aldı


Yangın, Aksaray - Ankara kara yolu 13. kilometresi Topakkaya Beldesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Aksaray istikametine seyreden Y.A. idaresindeki 68 AEA 924 plakalı otomobil Topakkaya Beldesi yakınlarına geldiğinde ön kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

aw034325-02.jpg

Ne olduğunu anlayamayan sürücü aracı hemen yolun kenarındaki dinlenme tesisine çekti. Aracın motor kısmından yandığını fark eden sürücü araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmek istedi.

Bu sırada dinlenme tesisindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

aw034325-03.jpg

Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Aracın motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Son Haberler
Otomobilin sulama kanalına uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi Güncel
Otomobilin sulama kanalına uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi
'Türk futbolu için hayırlı olsun' diyerek açıkladı. Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu Spor
'Türk futbolu için hayırlı olsun' diyerek açıkladı. Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu
Polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları camii bahçesine uçtu Güncel
Polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları camii bahçesine uçtu
Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası Güncel
Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası
Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor Güncel
Sağanak yağış bu illeri vuracak. Bugün başlıyor
İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Herkes döviz bürosuna koşacak Güncel
İslam Memiş altında kopacak kıyametin tarihini verdi. Herkes döviz bürosuna koşacak