Seyir halindeki taksiden atladı. Alkollü turist midibüsün altında kaldı

İHA

Kaza Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi, Boğazkent turizm yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen ticari takside bulunan Rus uyruklu Mikhail Leontev, görgü tanıklarının ifadesine göre seyir halindeki taksiden atladı.

Arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüsün çarpması sonucu şarampole sürüklendi. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Leontev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Rus uyruklu olduğu öğrenilen Leontev'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya adli tıp kurumuna gönderilirken, ifadeleri alınan ticare taksi ve midibüs sürücüleri serbest bırakıldı.