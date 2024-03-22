Seyir halindeki tırın lastikleri alevlere teslim oldu

Körfez TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Mustafa Ş. idaresindeki seyir halinde olan 63 AEV 793 plakalı tırın lastiği alev aldı.
Durumu fark eden sürücü hemen aracı durdururken, sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını arabanın tamamına sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangından dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.